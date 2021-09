NÄDALAPROGNOOS ⟩ Tuleb vabastada hirm seoses armastuse väljateenimisega

Täna jõuab kuu oma tsüklis esimesse veerandisse. See tähendab, et nädal on üldiselt sobilik aktiivselt väljapoole elamiseks ja tegutsemiseks. Nüüd tuleb teha otsustavad sammud, mis viivad meid selle tsükli täitumise ehk täiskuu suunas. Võibolla tuleb muuta aktiivselt oma tegutsemissuunda, et see oleks paremas kooskõlas meie eesmärkidega. Tähelepanu peab olema praegu rohkem välisel kui sisemisel elul. Nüüd tekkivate blokeeringute eesmärk on suunata meid õigele tegevusrajale.