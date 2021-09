TOTAALNE ELUMUUTUS ⟩ Paljas Porgand muutis oma nime ja pühib kodumaa tolmu jalgadelt

Juba mõnda aega on Paljas Porgand oma Instagrami postitusi teinud inglise keeles. Selgunud on ka põhjus. Naine kavatseb alustada uut elu väljaspool Eestit ja lisaks on muutnud oma nime. Nüüd nimetab ta ennast võõrapärase nimega Cassia Shakti Šamotailo.