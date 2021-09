Maailmarändur Kertu Jukkum: läksin magama Eestimaal, kuid ärkasin Toskaanas!

Kertu Jukkum avaldas raadio Elmar päevaprogrammis, et elupõlise seiklejana on ta taas sel nädalal reisimõnusid nautimas. «Läksin magama Eestimaal ja ärkasin Itaalias, sedapuhku imelises Toskaanas! Olen siin uut reisisaadet tegemas. Äsja saabusin siia, sellectelefonikõne ajal astungi esimesi samme Toskaana linnatänavatel,» märkis ta raadio päevaprogrammis.

«Ootan pikisilmi hetke, et saaks end jooksma sättida. Hetkel on veel 27 kraadi sooja,» rääkis ta entusiastlikul toonil.

Jukkum tundis heameelt, et saab taas olla võõrsil ning kogeda uut ja põnevat. «See on unistuste elu, kui saab igal nädalal reisida ja külastada pidevalt uusi paiku. Mis seal salata, eks seda on ka viimase aasta jooksul päris tihti ette tulnud. On imeline elada oma unistuste elu,» muigas ta.

Rändur avaldas, et maailmakaarti vaadates saab ta täna öelda, et on läbi käinud 62 riiki. «Itaalias olen muidugi juba kümnendat korda. Aga vaadake, mõni riik on lihtsalt nii pööraselt äge, et seda tulebki väga palju kordi külastada. Kui riigis on ohtralt rikkust, eriti seda, mida reisihullud otsivad - siis ei saa ühest ega kahest korrast piisata,» naeris ta.

Naine meenutas reisijuttude keskel, milline on olnud tema kõige meeldejäävam ja ägedam nädalavahetus. «Viimasel ajal olen nädalavahetustel osa võtnud erinevatest võistlustest, käivad ettevalmistused käivad maratonideks. Sisustan oma aega pikkade treeningutega ja see kõik väga meeldib mulle. Lisaks sellele, need tunnid mööduvad ka väga heas seltskonnas. Ega ma väga midagi muud ei tahakski,» sõnas ta.

«Võibolla kõlab see veidi üllatavalt, kuid päris ideaalne nädalavahetus on minu jaoks see, kui saan lihtsalt veidike molutada. Olen sõitnud maale, oma vanematekodu lähedale - veedan palju aega metsas, kaunis vaikuses. Loodan seejuures kohata vaid mõnda looma, teen ehk rahuliku jooksutrenni ja lähen sauna. Suhtlen vaid oma vanematega ja neilegi ütlen vaid «Tere!» ning «Head aega!». Minu jaoks ei saa molutamine tähendada seda, et veedan terve päeva vaid voodis. Parim puhkeaeg on see, mille saab veeta rahus ja vaikuses looduses,» sõnas Kerttu Jukkum.