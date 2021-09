Mart Normet globaalsest õnnetundest: maailm oleks palju rahulikum ja parem, kui inimesed oleksid sisemiselt õnnelikumad

Mart Normet usub, et õnnetunde saab leida siis, kui inimene on rahu leidnud nii iseendas kui oma lähisuhetes. Mees leiab, et paarisuhte üks alustaladeks on teadlikult ja kvaliteetselt koosveedetud aeg. «Suhtes tuleb teha asju koos, vastasel juhul muutub kooselu küsitavaks. Kui mõlemal on oma elu ja sa kohtud oma partneriga vaid väsinuna ja hilistel tundidel, siis see on jama. Olen oma suhtes sellest ka õnneks nüüd aru saanud. Mis seal salata, aegajalt kipuvad küll vanad mustrid veel sisse tulema - olen harjunud töötama hästi palju ja produtsendina olen panustanud vaid teistesse inimestesse,» mõtiskles ta.

«Ennast ja oma suhet peab tooma prioriteediks. Kui võimalik, siis tasub asju ette võtta ühiselt. Mu kaaslane Britt on tohutult andekas, ka loomingulises mõttes...temas on nii palju sädet! Käime täna mõlemad koolis - õppeasutused on küll erinevad, kuid õpime küllaltki sarnaseid asju ja valdkond on kenasti kattuv. Teisisõnu, saame üksteise loenguid poole kõrvaga kuulata. Tema õpib Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris teoloogiat, mina aga Tartu Ülikooli magistrantuuris religiooniuuringuid,» lisas mees.

Normet peab oluliseks isikliku õnne ja selle hoidmise nüansse. «Olen mõelnud, mis asi see õnn üldsegi on? Kõigepealt, tuleb teha rahu endaga. Kui inimene pole leidnud rahu ja heaolutunnet enda sees, siis ta ei saa teha mitte mingil juhul teha rahu koos teistega. See kehtib eriti hästi lähisuhetes,» sõnas ta.

«Minu hinnangul räägitakse õnnelikuks olemise teemadest täna liiga vähe. See on teadmine, mida meile koolist paraku kaasa ei anta ja ka kodust me seda liiga sageli kaasa ei saa. Selliste teemadega tuleks tegeleda täna globaalses mõttes. Kui inimene leiab oma õnne sisemiselt, paarisuhtes, peresiseselt ja sõprade keskel - on meie maailm lihtsalt nii palju parem ja rahulikum koht,» sõnas mees.