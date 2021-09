Günekoloog Natalie Bulocki sõnul on valusad rinnad või valu rinnus harva rinnavähi sümptom. Kui valuga kaasneb ka punetus, turse ja sul on palavik, võib see olla märk põletikust - eriti imetavatel naistel - ja sellisel juhul tasub võimalikult kiiresti arsti poole pöörduda.