ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Kiiremad saavad veel reedel end kirja panna, kes joosta ei soovi, saab minna raja äärde kaasa elama, sest üritus on tõepoolest nii populaarne, et kindlasti leiab jooksjate hulgast mitmeid tuttavaid, kellele juurde-juurde! hõigata.

Tasub olla tähelepanelik, sest Tallinna maratoni toimumiseks on muudetud osas kohtades ka liikluskorraldust . Paralleelselt suursündmusega saab end kirja panna ka kogu septembris toimuvale virtuaaljooksule, kus saab maratonidistantsi läbida ka osade kaupa. Pühapäeval toimub ka maailma suuruselt kolmanda maastikurattamaratoni – Tartu Rattamaratoni – raames treeningpäev ja teatemaraton.

Minevik on fookuses sel nädalavahetusel üle Eesti toimuvatel muinsuskaitsepäevadel, mille peateema on «Peidus pärand». Toimub kinoõhtuid, ekskursioone, töötube ja matku ning saab tutvuda harilikult suletud paikadega. Haapsalu hingab kolm päeva nostalgiapäevade rütmis – üle linna toimub üritusi, mille krooniks on laupäevane endisaegsete sõidukite paraad.