PILK PEALE ⟩ Eesti moe lipulaeva värske kollektsioon tekitab elevust, aga ka rahu

O – see on naiselikkus ja pehmus. Needsamad märksõnad on ka uue Ivo Nikkolo brändi ja rõivaste põhiolemuseks. Peenetundelise disainiga O sümboliseerib ka ühtsust ja eesmärki julgustada ja võimestada naisi läbi moe.

«Soovime, et meie riided oleksid justkui tööriistad garderoobis, millega saavad naised end iga päev, igas situatsioonis ja igal sündmusel tunda stiilselt ja mugavalt ilma, et nad peaksid õige riietuse leidmiseks liigselt pingutama,» iseloomustab uue Ivo Nikkolo olemust brändi peadisainer ja disainikäekirja juht Margot Vaaderpass.

Kollektsioon

Ivo Nikkolo uue sügistalvise kollektsiooni üheks fookuses on tasakaal – see üks seisund, milles me ihkame hetkel kõige enam olla. «Meid inspireerib naine, kes elab mitmekülgset elu, aga suudab seejuures hoida tasakaalu kõiges, mida teeb. Ideede kogumisel panime kokku üksteisele vastanduvaid elemente, hoiakuid ja tegevusi, et luua kollektsioon, mis tekitaks ühtaegu elevust, aga pakuks ka rahu,» kirjeldas Vaaderpass.

Kollektsioon pakub naisele lihtsaid rõivaid ja aksessuaare, mida saab muretult kombineerida, luues kaasaegse välimuse ilma suurema pingutuseta. «Meie disainikäekiri on kaasaegselt naiselik. Selle saavutame tänu mõtestatud materjalide valikule. Eelistame kangaid, mis langeks seljas hästi ning looks seeläbi sensuaalse silueti. Pehmelt naiselik stiil on samal ajal kandjale ka mugav,» lisas Vaaderpass.

Ivo Nikkolo värvigamma on peamiselt mahedalt neutraalne, aeg-ajalt rikastatud põnevate aktsenttoonidega. Tänu sellele on riided omavahel ka lihtsasti kombineeritavad.

Jätkusuutlikkus

Stiilse ent ajatu disainikäekirja kõrval on disainitiimi üheks olulisemaks prioriteediks jätkusuutlikkus. «Sel hooajal oli üheks eesmärgiks vähendada nafta baasil valmistatud kangaste kasutamist ja asendada need naturaalsemate materjalidega nagu näiteks orgaaniline puuvill, siid, villasegused kangad ning tselluloosi baasil valmistatud viskoos ja modaal,» selgitab Vaaderpass. Ivo Nikkolo ei kasuta karusnahka.