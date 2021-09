4 põhjust, miks peaksite lõpetama oma partnerile vaikimiskuuri tegemise

See hävitab teie omavahelise suhtluse

Suhe, kus probleeme ei arutata, ei ole tervislik ning sa ei vaja seda. Selle asemel, et vaikida ja mitte anda oma partnerile võimalust olukorda selgitada, tuleks vajadusel paluda lihtsalt natuke aega omaette.

Samal ajal tuleb veenduda, et see aeg ei veni liialt pikaks, sest vastasel juhul võib see teie suhtele lausa hävitavalt mõjuda.

See tekitab pahameelt

Kui tõmbud pidevalt eemale, siis ütled oma partnerile kaudselt, et ta ei ole selgitusi väärt.

Kujutage ette suhtes olemist kellegagi, kelle viis probleemide lahendamiseks on päev läbi tusatsemine ja mitte midagi ütlemine.

Intiimsus teie suhtes kannatab

On ütlematagi selge, et suhtes, kus üks partner on nördinud ja teine keeldub suhtlemast, kannatab ka intiimsus.

See on tegelikult emotsionaalse väärkohtlemise vorm

«Kui peate oma viha juhtimiseks vaikseks jääma, on vaikimine nutikas. Mis eristab aga n-ö vaikimiskuuri heast konfliktijuhtimisoskusest on selle taga olev kavatsus ja see, kui kaua antud olukord kestab.

Kui seda kasutatakse kellelegi haiget tegemiseks või karistamiseks, on see halb. Kui see kestab kauem kui mõned tunnid, mis on vajalik maha jahtumiseks ja oma tunnetes selgusele jõudmisel, muutub see juba kuritahtlikuks,» selgitab terapeut dr Kurt Smith.