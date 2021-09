Mis on ikkagi äärmiselt pika suhte saladus? Vaatame seekord, kas Arnold ja Ingrid Rüütli sünastriline võrdlus toob välja erilisi omadusi, mis neid seob ning suhtele nii pika elu on andnud.

Uurime seekord läbi astroloogia üht Eesti tuntud ja väga pikaajalist paari - Arnold ja Ingrid Rüütlit. Paar on olnud abielus 62 aastat, mis teeb sellest kõige pikaajalisema suhte, mida me siin Sodiaagisaladuste all oleme uurinud. Kas nende sünastria paljastab, mis on sellise pika kooselu saladus? Selleks võrdleme Arnoldi ja Ingridi sünnikaarte, mis näitab, kuidas nad teineteisele mõjuvad.