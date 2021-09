Täna (10.09) õhtul kell 23:39 liigub Veenus oma kodumärgist Kaaludest kirglikusse veemärki Skorpionisse. Skorpion on olemuselt sõjakas ning lisaks Pluutole on selle kaasvalitsejaks ka Marss. Naiselik Veenus leiab end Skorpionis aga languses, kuna peab end väljendama läbi omaduste, mis ei ole temaga kooskõlas. See periood kestab 7. oktoobrini, muutes meie häälestatust ja hoiakuid lähisuhetes. Nüüd on aeg läbida suhetes teatav surma- ja taassünnimoment.