Ameerika lühim sekstöötaja teenib ulmesummasid

Alice Little on napilt 143 sentimeetrit pikk, tulipunaste juustega naine, kes elab koos oma neljajalgsete lemmikutega rahulikku elu. Tema pseudonüüm Little viitab just naise miniatuursele kasvule ning oma nimel hoiab ta kõige lühemat kasvu sekstöötaja tiitlit nii Nevadas kui Ameerika Ühendriikides. Kuid pikkus ei ole palganumbri osas määrav, sest Alice'i teenistus on neljakohaline ning võib suisa kuuekohalinegi olla, olenevalt sellest, kui palju aega klient temaga veeta tahab.