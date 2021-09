Probleemne metsatukk lõhestab Lasnamäe elanikud kaheks

Teema aruteluks üles võtnud elanik leiab, et kõnealune metsatukk ei ole pimedal ajal kaugeltki ohutu ning pakub probleemile omapoolset lahendust.

«Seda metsatukka kärbiti mõni aasta tagasi ja kõik oli hästi, aga nüüd on see kohalike asotsiaalide või joodikute pärusmaa. Vabandust, aga see on rõve ja ohtlik!» leiab postituse teinud naine, lisades: «Metsas sees on juba mööbel, seal juuakse, praht on ümberringi kuni laste trikirajani/rampideni. Pimedad ajad on ees, vara läheb pimedaks, pole just väga turvaline sealt mööduda.»

Probleemi lahenduseks pakub kohalik välja, et sarnaselt mõne aasta tagusele ajale, võiks Lasnamäe Linnaosa Valitsus ka nüüd seda metsatukka kärpida. Naise sõnul ei tähendaks see seda, et antud asukohas üldse enam puid ei tohiks olla. Nimelt pakub ta välja, et võsa asemel võiksid kohalikud sinna üheskoos hoopis viljapuid istutada.

Kiiresti selgus, et kõhedusttekitav metsatukk on pinnuks silmas veel teistelegi elanikele.

«Olen täiesti sinuga nõus! Sellega peab midagi tegema. Näeb tõesti rõve välja. Prügi ja joodikute asju täis on need põõsad! Käin sealt iga päev mööda, lasteaeda ja tagasi, ja on ebameeldiv kuulda sealt põõsastest roppusi, eriti kui lapsega oled! Suured puud kindlasti alles jätta, aga põõsad ja kõrgе rohi on parem eemaldada,» liitub aruteluga kohalik lapsevanem.

Teemaalustajaga nõustuvad veel mitmed teisedki. «Õige!» lajatab üks kommenteerija. «Korralik park või haljasala on igal juhul mōistlikum kui see, mis seal praegu on. See pole ju mingi ilus metsatukk kus kõigil on tore jalutada. Ja ega ei ole meeldiv seal liikuda küll, kui sinna igasugused kogunevad. Pooldan igati seda mõtet, et midagi tuleks ette võtta,» lisandub järjekordne arvamus, mis toetab ideed, et kõnealune maalapp ei tohiks selliseks jääda.

Puud peavad jääma

Olgugi, et metsatukka probleemkohana nägevaid elanikke on omajagu, leidub alati ka neid, kes arvavad teisiti. Osa Lasnamäe elanikke ei taha selle kärpimisest midagi kuulda.

«Ei häiri. Häiribki pigem, et kõik rohelus maha võetakse. Koerakesed tahavad ka vahel mõne puu juures nuuskida, mitte ainult aedikus jalutada. Ja ka asotsiaal võib vahel põõsas põõnutada, vähemalt pole avalikult kuskil,» leiab kommenteerija, kellel on teisigi mõttekaaslasi: «Ärge puudutage, laske mõni koht olla nii nagu ta on. Ei ole vaja kõige peale asfalti panna ja muuta pargiks. Kui ei ole turvaline, saab ümber minna.»