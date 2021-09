Raadio Vaba Euroopa rääkis Tbilisi Pride aktivistidega, et teada saada, kuidas olukord riigis seksuaalvähemuste jaoks on. «Ma arvan, et me oleme praeguseks saavutanud veelgi rohkem, kui algselt plaanisime,» ütles aktivist Anna Subeliani. «Ja seda hoolimata sellest, et paraadi ei toimunud ja ma olen kohutavalt kurnatud.»