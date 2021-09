On ilmselge, et sõja ajal juhtub verd tarretama panevaid asju, kuid enamasti on nende taga elavad inimesed. Mis aga juhtub siis, kui paranormaalsed jõud sõjapiirkondadesse tungivad?

Alad, kus sõditakse, on aegade hämarusest saadik ligi tõmmanud paranormaalseid nähtusi ja lugusid kummitustest. Üks kõige moodsamaid selliseid paiku on Afganistan, kus on aastakümneid käinud verine sõda, kuid kus ka väga veidrad jõud on enda olemasolust sõduritele märku andnud.