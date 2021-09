Afgaanid on keskmisest lääne inimesest natuke ebausklikumad ja näiteks usuvad nad, et number 39 on neetud ja seotud sügavalt patuse prostitutsiooniga. Keegi Kabulis ega Afganistanis ei taha olla selle numbriga seotud, nii isegi võltsitakse autodokumente, et sellest numbrist pääseda. Inimesed, kelle telefoninumbris on 39, saavat pidevalt kõnesid, milles küsitakse seksi - seks aga on midagi patust ja nii on selle numbri omanikud tõsises hädas.