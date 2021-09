VIDEO ⟩ Ukrainas pidi töölt lahkuma ametnik, keda kahtlustati nõidumises

Topnews.ru kirjutab, et Romnõi linnavalitsuse töötajad märkasid, et nende kabinetiuste taha ilmus pidevalt mulda. Töötajad usuvad, et muld on seotud musta maagia rituaalidega. Näiteks on kombeks vaenlaste lähistele puistata surnuaialt toodud pinnast. See toovat inimestele ebaõnne.