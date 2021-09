«Ajarändur» tõi välja 2021 septembrikuu kõige olulisemad kuupäevad

Sel aastal on aga veel oodata, et 20. oktoobril antakse kaheksale inimesele supervõimed. 17. novembril aga avastatakse üle 30 liigi, kes on suuremad kui praegused samade liikide esindajad (ämblikud, teod, maod).

Praegu veel on mõned päevad aega, et näha, kas mõni tema ennustustest ka täide läheb. Hoolimata sellest – või just selle tõttu –, kas Aery on tõesti tulevikust või on tegemist ARG ehk alternatiivreaalsuse mänguga (alternatiive reality game), on tal väga palju jälgijaid. Hetkeseisuga jälgib tema videoid ligi 883 000 inimest ja kokku on teeninud ta ligi seitse miljonit laiki.