Hensugusta oma ekstreemsest nädalavahetusest ajaloolisel Postiteel: see oli tõeline safari kogemus!

«Vähe sellest, et metsast seeni leian...mul on neid ka terve koduõu täis! Alles eile trimmerdasin aias muru ja nägu oli hiljem seeneputru täis. Pika muru seest neid seeni ju ei märka ja paratamatult sõitsingi nendest läbi. Seeni on tänavu tohutult, terve augustikuu ju praktiliselt sadas,» naeris ta.

Hensugusta tõi välja nädalavahetuse, mis jäi talle meelde oma ekstreemsuste tõttu. «Läksin augustikuus oma ema ja õega Setomaale ning käisime läbi kõik kohustuslikud paigad. See juhtus olema täpselt see päev, mil Tartu kandis uputas. Vastseliina linnuse varemete juures otsustasin, et tahan ise Tartusse tagasi sõita. Siinkohal täpsustan, et olen algaja autojuht ja keegi peab mul kõrval istuma. Sõit juhtus olema nii, et enne Tartut oli see suur torm täpselt meie pea kohal. Läksime mööda ajaloolist Postiteed, tee lookles üles-alla ja vesi voolas kõikjal jugadena. Äike oli meie kohal ja kuulsime autosse ka müristamist. Olime nagu safari-sõidul. Õde istus tagaistmel ja tal oli süda paha. Emal oli kõrval - tema silmad olid suured nagu tõllarattad. Mina üritasin tunnetada oma sisemist Ott Tänakut ja oma pere tervelt koju viia,» rääkis Hensugusta õhinal, kes lõpuks lisas, et kõik kulges turvaliselt ja ootab põnevusega oma sõidueksamit.