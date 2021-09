«Läände tulles olin ma šokeeritud, kui väga siin ilule keskendutakse,» räägib Park. «Põhja-Korea ilustandardid on ka hoopis teistsugused. Me arvame näiteks, et suure kõhuga kiilakad mehed on ilusad, kuna enamik mehi on kõhnad ja kahjuks paksusid inimesi palju ei leidu. Kaal on staatuse sümbol. Näiteks keegi nagu Kim Jong-un on superatraktiivne.»