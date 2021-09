Eestlanna muljetab: ükski vegan ei ole oma toitumises olnud sada protsenti perfektne

Elise kirjeldab oma möödunud nädala kogemusi nii:

«See nädal oli veidike erakordne, kuna veetsin terve töönädala kesklinnas. Varajased hommikud andsid võimaluse uurida, mis valikud on siis, kui endal pole aega kodus süüa kaasa teha. Omaette väljakutse oligi leida kohti, kus pakutakse kiireid ja maitsvaid vegan lõunasööke.

Kindla peale läksin välja Tokumarusse ja Boosti ning Prismast leidsin ka vegan Starbucksi kohvijoogi. Üllatusena leidsin täiesti vegan kikerherne-tatraroa Rimist. Olen tähele pannud, et enamikes sööklalaadsetes kohtades pakutakse 5–10 erinevat lihaga lõunasööki ning üht taimetoitu, mis ei ole tihtipeale vegan. Siis ongi ainukene variant võtta näiteks lihtsalt tatart ja värsket salatit.

Lõunasöök Tokumarust. FOTO: Erakogu

Üks oluline õppetund sellest nädalast käis läbi rahvusvahelisest «10 Weeks to Vegan» Facebooki grupist. Nimelt küsis üks naine, kas ta on nüüd läbikukkunud, kui tellis restoranis taimse burgeri, mis toodi juustuga. Selle peale vastasid kõik, et ära üldse muretse, kuna ükski vegan ei ole esimesest päevast peale olnud 100 protsenti perfektne vegan ilma ühegi eksimuseta.

Selles mõttes on väljakutse olnud huvitav, kuna olen keskendunud algusest peale pigem sellele, kas ma suudan 10 nädalat olla peaaegu ideaalne vegan. Küll aga hakkasin peale seda postitust mõtlema, et enda vastu ei tasu ka liiga karm olla ja loomulikult on mõned eksimused lubatud. Üks selline hetk oli näiteks sellel nädalal elukaaslase sünnipäeval, kus olin ise kaasa teinud vegan šokolaadikoogi, aga jällegi pakuti igasugust head ja paremat nagu kodused kaneelirullid, mida oleks tegelikult kasvõi väikse tüki tahtnud küll…

Šokolaadikook. FOTO: Erakogu

Kahjuks ongi sellel nädalal olnud vähem aega kokkamiseks, aga mõned toredad maitseelamused oleme ka ikka saanud. Selle nädala märksõna on igal juhul kindlasti seened! Oleme täielikus seente uputuses, aga see on seda väärt! Kõige paremad on olnud praetud sirmik ja praetud kukeseened. Elukaaslase sünnipäeva tordi asemel tegin sellel aastal imemaitsva vegan õunakoogi.

Õunakook. FOTO: Erakogu

Ja lõpetuseks minu soovitus järgmiseks nädalaks – veetke võimalikult palju aega looduses!»

Kui sinagi oled huvitatud veganlusest ja soovid selle maailmaga lähemalt tutvuda, siis liitu rahvusvahelise programmiga «10 Weeks to Vegan» ehk «10 nädalat veganluseni». Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus ja Vegan Oureachi koostöös on nüüd võimalik veganväljakutse vastu võtta ka eesti keeles. Selleks tuleb rippmenüüs valida Eesti verisoon.