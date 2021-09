Taimre sõnul kuulab ta palju taskuhäälinguid, loeb raamatuid ja ammutab teadmisi erinevatest artiklitest. Naine teeb tihti maha teaduspõhist meditsiini, mis tema sõnul leevendab vaid sümptomeid, mitte ei ravi põhjuseid ning baseerub tabletiravil ega oma tervisega mingit seost. Vähi kohta on ta oma Instagrami storydes öelnud: «Vähk on keha viis öelda, et muuda oma elustiili või kannata.»