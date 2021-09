AJALUGU ⟩ Sõjaeelses Eestis otsisid mehed tutvumiskuulutuste kaudu tigedaid, aga rikkaid naisi

2021. aasta kevadel uurisid TLÜ üliõpilased, milliseid tutvumiskuulutusi avaldati Eesti ajakirjanduses 1930ndatel aastatel. Siin on üks osa nende leidudest.

Äsja «paelussi» ikka jõudnud väikepalgaline ametnik meeleldi tutvuks daamidega kes on suutelised leppima ka halva majandusl. seisukorraga või on ise varandusl. kindlustatud. Eelistatud vanadus 18-26 a. Kirjad slt. «Õnne peab otsima» all. (Postimees, 21.03.1935)

Huvitav, miks peaks keegi vastassoo pilku püüdma teatega, et ta on nüüd paelussi east väljas. Olgu kuidas on, loodame, et ametnik endale sobiva kaasa leidis.

Levinud intrigeeriv viis, kuidas end partneri leidmiseks esile tõsta, oli näidata end oma pahedega täies hiilguses:

Hallo, tütarlapsed! Kes teist julgeb katsuda taltsutada isekat ja seiklushimulis[t] noormeest, kes ei mõista muud, kui vaid lollusi teha. Vast. slt. «Jonnipunn». (Film ja Elu, 05.07.1935)

Mitte enam väga noor harimatu, kurja südamega talumatsi üks tütar soovib tutvust hea südamega, pik. kasv., varand. kind., vabade härrade hulgast. Päevapilt soovitav. Kirjad «Postim.» rmtkpl. «Kui hea võidab kurja». (Postimees, 13.04.1935)

Või otsida mitte eriti meeldivat inimest: