Küsimusi mõne mõjuisiku sissetulekute selguse kohta on arutatud avalikes foorumites ja kommentaariumites, vihjeid on saadetud ka meediaväljaannetele.

Suunamudijate kohta teatakse väga palju isiklikku infot. Me teame nende pereliikmeid, kus nad elavad, millega tegelevad ja mis sisustab nende vaba aja. Eestis on mitmed andmed ja registrid avalikud ning kui mõjuisik näiteks tööl ei käi ega ettevõtet ei oma, aga muudkui reisib või remondib, on küsimused peagi platsis.