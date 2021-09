Maksuamet on võtnud blogijate sissetulekud luubi alla

Mõjuisikud saavad toodete ja teenuste tutvustamise eest tasu ja hüvesid. Avaliku elu tegelastena on nad arusaadavalt kõrgendatud tähelepanu all ja vaatajaskonnale pakub muuhulgas huvi ka nende maksukäitumine. Küsimusi mõne mõjuisiku sissetulekute selguse kohta on arutatud avalikes foorumites ja kommentaariumites, vihjeid on saadetud ka meediaväljaannetesse.

Suunamudijate kohta teatakse väga palju isiklikku infot. Me teame nende pereliikmeid, kus nad elavad, millega tegelevad ja mis sisustab nende vaba aja. Eestis on mitmed andmed ja registrid avalikud ning kui mõjuisik näiteks tööl ei käi, ettevõtet esmapilgul ei oma, aga muudkui reisib või remondib, on küsimused peagi platsis.



Küsisime maksu- ja tolliametilt nõu, millised võimalused on mõjuisikutel oma tulude deklareerimiseks ja kuidas toimetada nii, et algusest peale maksundus selge ja õige oleks.