Apteeker tuletab meelde: detox on vajalik vaid neil tingimustel

Detoksifikatsioon ehk detox tähendab mürkainetest vabanemist. Detoxi tegemise puhul räägitakse palju erinevatest dieetidest või maksapuhastuskuuridest, mis aitavad lisaks mürkide väljaviimisele ka kaalu langetada.

Organism puhastab end ise

Meie organism töötab ise kui looduslik jäätmekäitluse süsteem, eritades jääkaineid läbi hingamise, urineerimise, lümfisüsteemi ja roojamise. Maks sisaldab ensüüme, mis kahjulikud ained vähem kahjulikuks lõhub, et need saaksid läbi uriini või soolestiku väljuda. Soolestik moodustab kaitsebarjääri organismi sisemuses ning selle ülesandeks on väljutada ebavajalikud tahked ained kehast.

Neerud imavad kõik vajalikud ained kehasse ja sorteerivad välja ebavajalikud, mis uriiniga väljutakse. Lümfisüsteem koos põrnaga filtreerib kehast välja kahjulikud bakterid ja viirused. Seega toimub selline loomulik puhastus meie organismis iseenesest ja kogu aeg.

Enne preparaatide kasutamist tasub arstilt või apteekrilt nõu küsida

Kui me oleme ülekoormatud, tarbime rohkelt töödeldud toiduaineid, ei maga piisavalt ning oleme stressis, siis kaob organismis tasakaal ning võivad tekkida tervisemured. Lisaks ei suuda organism siis enam efektiivselt taastuda. Sellisel juhul tuleks esmalt üle vaadata oma elustiil. Täisväärtuslik toitumine, piisava vedeliku tarbimine, liikumine ja organismile küllaldase puhkuse andmine on meile hädavajalikud ning ükski preparaat ei saa neid kompenseerida. Detox ravimeetodeid soovitatakse aga kõige sagedamini siis, kui keskkonnas on võimalik kokkupuude mürgiste kemikaalide või ainetega ehk tõsise mürgistusega ning neid oleks vaja organismist väljutada.

Paljud detoksifikatsiooni lubavad tooted sisaldavad meile tuttavaid komponente, näiteks kiudaineid, probiootikume või teisi taimseid toimeaineid. Nendega saame erinevate sümptomaatiliste kaebuste korral organismi toetada, kuid detoksifikatsiooni efekti saavutamise kohta tegelikud andmed puuduvad. Samuti võiks selliste preparaatide osas eelnevalt nõu pidada arsti või apteekriga, et tuvastada antud ainete sihipärane kasutamine.

Ainevahetuse või seedimise soodustamiseks kasutatakse enamasti kiudainete baasil toidulisandeid. Piimhappebakterid toetavad soolestiku mikrofloorat või on toetavaks vahendiks kõhulahtisuse korral. Enne maksapreparaatide kasutamist tuleks nõu pidada meditsiinitöötajaga, sest maks on isepuhastuv süsteem ning teab ise, millal ja kuidas kahjulikke aineid väljutama peab. Kindlasti ei sobi kõik preparaadid kõigile inimestele, eriti kui inimesel on mõni tõsisem haigus või muu näidustus.