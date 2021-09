Meeste seas tehti test, mille käigus nad nuusutasid naiste t-särke. See särk, mida naine kandis ovulatsiooni ajal, lõhnas meeste arvates magusamalt. See tõstis meeste testosterooni taset rohkem kui teiste tsüklifaaside ajal kantud särkide puhul. See tähendab, et menstruatsiooni ajal või enne ovulatsiooni ei ole naine mehe jaoks nii atraktiivne kui ovulatsiooni ajal.