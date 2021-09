Purjus eestlanna istus Floridas rooli ja jäi kohe vahele

«Vabandust, härra politseinik, ma ei tee vasakul ja paremal käel vahet,» selgitasin. «Mul on vist selline geneetiline häire.» Uskuge või mitte, see ei olnud vale, sest mina eristan pahemat ja paremat poolt selle järgi, et piilun vasakus peopesas asuvat sünnimärki. Sel hetkel oli aga väljas liiga pime.

Vana bemmiront jäigi maantee äärde hommikut ja kainenemist ootama. Mike’ile valetasime hommikusöögilauas, et vana tõhk ütles keset teed üles ja me pidime ta teepervele seisma jätma. Kui koos Mike’iga autole järele läksime, imestasime kõik kõva häälega, kui Belaruss-bemm esimesel katsel kenasti käima läks. Päss vaatas meile kõiketeadva pilguga otsa, naeratas kavalalt ja ütles: «Looks like you had too much fun!»