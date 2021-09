TEADLANE HOIATAB ⟩ Järgmine võimas päikesetorm võib kaasa tuua internetiapokalüpsise

Kuid mõnikord, umbes kord sajandis, muutub tuul täielikuks päikesetormiks. Värskelt avaldatud uuringuandmed hoiatavad, et sellise ekstreemse kosmoseilma mõjud võivad meie igapäevaelule olla katastroofilised.

Lühidalt võib tõsine solaartorm tuua kaasa internetiapokalüpsise, viies paljud ühiskonnad nädalateks või isegi kuudeks offline’i, kirjutas California ülikooli professor Sangeetha Abdu Jyothi. «Ma hakkasin mõtlema, et pandeemia näitas meile selgelt kätte, kui väga me ei olnud selleks kõigeks valmis,» vahendab Live Science. «Ja sama on ka interneti vastupidavusega. Meie infrastruktuur pole valmis laiapõhjaliseks solaarsündmuseks.»