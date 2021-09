MIKS?! ⟩ Kõige väiksem pensionimakse pani Eesti Twitteri kukalt kratsima

Suurima, üle 400 000 euro suuruse väljamakse kõrval tekitab kõneainet ka väikseim väljamakse. See on pärast tulumaksu mahaarvamist alla ühe euro.

Twitteris tekitas see väikseim summa palju elevust. Genka viskas õhku küsimuse, et mis võis olla selle inimese põhjus sambast välja astumiseks. Robert Kõrvits pakkus, et inimene tahtis teha kuvatõmmist laekumisest ja kirjutada postituse juurde: «Akkan nüüd retsi panema.» Arto Aas arutleb ettenägelikult vastu, et millega see mees või naine siis pensionipõlves «retsi paneb,» kui sammas tühi.