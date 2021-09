KURB, AGA EBAÕIGLANE ⟩ Nartsissistid jõuavad karjääriredelil kaugele

Nartsissistlik juht kultiveerib asutuses individualistlikku kultuuri, mis omakorda vähendab koostööd ja terviklikkust. Nad teevad kiirustavaid ja riskantseid otsuseid, mis nõrgendab asutuse pikaajalist vastupidavust ning nad väldivad suurema tõenäosusega agressiivselt maksude maksmist ning korraldavad petuskeeme. Mõned juhtimisteadlased on öelnud, et nartsissistidel on võimekus hävitada korporatsioone.

Ning hoolimata sellest, et nartsissistidest juhid on nii problemaatilised, on vähe teada sellest, kuidas need üleliia enesekindlad ja enesekesksed inimesed üldse võimupositsioonidele tõusevad, kirjutab BBC. Kas nartsissisti ambitsioon ja jultumus aitab ametikõrgendust saada? Või on nartsissistlikud juhid toksilised, kuid siiski harilikus töökeskkonnas pigem erandlikud nähtused?