Lee Gettler on Notre Dame’i ülikooli antropoloog, kelle uurimisspetsiifika on isad ja lapsevanemad üldiselt. Tema sõnul kulutavad inimisad oma laste peale palju ja see on üks viis, kuidas me teistest imetajatest erineme. Paljuski on aga senini teadmata, miks inimisad just selliseks arenenud on.