KLM-il on mõttekaaslasi teistegi suurte lennufirmade seas. USA suurim odavlennufirma Southwest Airline on algatanud Kiwi.com vastu kohtuasja, süüdistades neid piletite loata müügis. Koostöö Kiwi.com-iga on lõpetanud ka Venemaa suurim lennufirma Aeroflot, kuid põhjuseid pole avalikustatud.