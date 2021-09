KAS KIHLAUUDISED? ⟩ Britney Spearsi poiss-sõpra nähti teemantsõrmust valimas

Asghari ja Spears pole omavahelist tugevat kiindumust varjanud. Hiljuti jagas popstaar Instagramis fotot, kus paar õnnest särab. Juurde oli lauljanna kirjutanud järgmist: «See armas s***pea on olnud minuga nii heas kui halvas ja juhtumisi on ta ka suurepärane kokk!»

Nii Spears kui Asghari on varem öelnud, et on valmis kooseluks ja pere loomiseks, vahendab Vanity Fair.