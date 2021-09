Pi9lt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Tõenäoliselt on paljudel meist olnud elus perioode, kus püsivat kaaslast kõrval pole, kuid seksuaalelu tahaks nautida sellegipoolest. Nii jõuamegi kurikuulsate üheöösuheteni. Olgugi, et seks võib ka sellises olukorras väga meeldiv olla, ei soovi me sageli antud inimesega pikemalt aega veeta. Kuidas aga vabandada end välja ja võõras partner ilusti koduteele saata? Eesti meeste parimad ettekäänded nüüd teie eest!