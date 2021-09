Avalikkusesse on lekkinud plaan, mis läheb käiku siis, kui kuninganna Elisabeth II sureb. Aastate jooksul on meedias plaani väljatöötamise üle rohkelt spekuleeritud, kuid selle täielik sisu ja tegevused, mille kuninglik perekond kuninganna surma korral ette võtab, on avalikkusele nähtavad esimest korda.