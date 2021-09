Samm-sammult: kuidas alustada võimsa ja tervendava varjutööga

Spirituaalses maailmas räägitakse väga palju varjutööst ning oma varjudega tuttavaks saamisest. Üldiselt usutakse, et see n-ö päikeseline pool on sinu teadlik meel, varjukülg aga alateadlik meel ja sinna on peidetud kõik sinu isiksuse osad, mida sa ei taha avalikkusele näidata. Laiskus, mida sa soovid, et poleks; klatšihimu, mida tahad alla suruda; üksildus, mida tunned ainult «nõrkusehetkedel». Seal on kõik need osad, mida sa ei taha enda osaks tunnistada.