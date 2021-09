«Tal oli relv, et ma vastu ei hakkaks,» ütles tunnistaja kolmapäeval toimunud kohtuistungil, meenutades 2018. aastal Los Angelesi muusikastuudios aset leidnud intsidenti. Räppari üle toimub kohus New Yorkis ja teda süüdistatakse seksikaubanduses.

Kui naine relva märkas, käskis räppar tal mitte seda vahtida, ja nõudis siis: «Mitu meest on sind alasti näinud?» Ka nõudnud mees, et naine peab teda nähes alati käituma «erutatult nagu kutsikas», lisades, et tal on veel palju naisele õpetada.