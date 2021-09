Mõnikord, eriti pikaajalistes suhetes, on naistel raske tabada neid lihtsaid märke, mida nende partner neile abieluplaanide kohta saadab.

Millised võivad aga üldse olla need märgid, mis viitavad sellele, et mehel on teiega tõsisemad plaanid? Kuus neist nüüd teie ees!