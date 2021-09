Kolm head nippi, kuidas võidelda tumedate silmaalustega

Kõige tavalisemal juhul on silmaalused tumedad siis, kui inimene on väsinud. Ja võib ka juhtuda, et valgus on vale ning tegemist on vaid laugude varjudega. Ka tasub meeles pidada, et vananedes vajuvad silmad sügavamale, mis tähendab, et varjud tekivadki kergemini.