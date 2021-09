13-aastaselt menopausi läbinud naine on nüüd kahe lapse ema

Paraku näitasid testid mõned aastad hiljem, et Claire oli läbinud menopausi. Selle tulemusena sai ta 17-aastaselt teada, et ta ei saa kunagi lapsi.

Nüüd, 43-aastaselt, on Claire aga uhke ema 15-aastasele Louie'le ja viieaastasele Isabelle'ile, kes sündisid munaraku doonorluse teel. Naine ütleb, et jagab oma lugu andmaks lootust teistele enneaegse munarakkude puudulikkusega naistele.

«Minu munasarjad lakkasid töötamast 13-aastaselt, mul oli üks menstruatsioon enne 14. sünnipäeva. See oli südantlõhestav, kuid ma õppisin seda aktsepteerima väga noorelt.»

Claire lisab, et ta tundis teismelisena neid kogemusi läbides uskumatult üksi, sest keegi tema sõpradest ei osanud suhestuda. Naine hakkas 17-aastaselt kasutama hormoonasendusravi: «Enamik minuvanuseid tüdrukuid isegi ei teadnud, mis see on. See oli kohutav ja tohutu šokk.»

Claire'il oli 2004. aastal kunstlik viljastamine, kuid see ebaõnnestus. Teine viljastamine oli edukas ja sündis Louie.

Pere soovis ka teist last, kuid Clairel oli järjest mitu nurisünnitust ning emakaväline rasedus. Ta rääkis, et IVF kurnas tema keha ja ebaõnnestumised laastasid vaimu. «Kuid mõne aasta pärast mõistsin, et mul pole midagi kaotada. Emaks olemine on kõik, mida iial soovinud olen.» Ja paar jätkas, kuni said ka teise lapse, Isabelle.

Nüüd soovib kahe lapse ema, et teised varase menopausi läbinud naised teaksid, et tunneli lõpus on valgus.