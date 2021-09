TULEMUS MASENDAB ⟩ Poiss ja tüdruk testisid õpetajate seksistlikku suhtumist riietumisreeglitesse

Katse jaoks kandis Jarding naba paljastavat särki ja lühikesi pükse, Kenzie aga nabapluusi ja veelgi tavalisemaid retuuse. «Me riietusime kooli minnes ühtemoodi, et näidata, kui palju seksismi on kooli riietumisreeglites,» ütlevad nad videos.

Noorukite oletus leidis kinnitust. Nad läksid sel päeval sageli meelega õpetajate silma alla ja isegi tantsisid nende ees. Päeva jooksul sai Kenzie oma liiga paljastava topi eest noomituse, sest see ei varjanud tema kõhtu. «Nad ütlesid mulle, et mul on liiga paljastavad riided ja soovitasid minna riideid vahetama,» ütles tüdruk. Drew, kes oli sarnaselt riides, ei pälvinud mingit tähelepanu. «Ausalt öeldes tekitab see minus vaid soovi sagedamini selliseid asju kanda, sest standardid pole mõlemale soole ilmselgelt samad.»