Snowden hoiatab: kui sul on nutitelefon, võid turvalisusele sülitada

Konverents kandis nime «New Knowledge» ja selle korraldas Venemaa Teaduste Akadeemia. Snowdeni sõnul peaksid nutitelefonide omanikud olema väga murelikud, kuna nende isiklik informatsioon on ohus. Selles on süüdi aga elektroonikavahendite tootjad, sealhulgas Apple.

Snowden ütles, et USAs hakatakse lansseerima peagi tehnoloogiat, mis lubab väljast inimese nutitelefoni sisu sirvida. See aga on räige isikliku privaatsuse piiride rikkumine.