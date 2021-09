Armastatud doktor soovitab: selle koduse vahendiga saad luksumisest jagu

Doktor kinnitab, et suhkruga saab tõepoolest võidelda luksumise vastu. «Pole küll lõplikku teaduslikku uuringut, mis kinnitaks, kuidas see töötab, kuid on üks teooria,» selgitab ta. Nimelt: kui sa lased suhkrul oma keele peal olla ja seal sulada, stimuleerib see uitnärvi, mis on parasümpaatilise närvisüsteemi üks olulisemaid närve. Parasümpaatiline närvisüsteem on üks kahest autonoomse ehk vegetatiivse närvisüsteemi osast. See reguleerib organismi talitlust ja taastumist puhkeperioodil.