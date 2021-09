Kristlikus maailmas usutakse, et inkuubid ja sukuubid on langenud inglid ehk deemonid, kes seksivad inimestega järglaste saamise eesmärgil. Deemonite ohvriks võib inimene langeda aga erinevatel põhjustel – kindlasti on üheks võimalikuks põhjuseks nõiakunstiga või loitsumisega tegelemine, kuid ka sugupatt või liigne huvi seksi vastu võib deemoni külla kutsuda. Märgiks, et inkuub/sukuub on inimesele küüned taha saanud, võib olla nii ülemäärane seksiisu kui ka, vastupidi, oma abikaasa vastu huvi kaotamine. Üldiselt arvatakse, et deemon on ohvrile nähtav, kuid kõrvalseisjale jääb nähtamatuks.