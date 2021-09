Vaktsineerimata ema nägi vastsündinud tütart vaid sekundi, enne kui Covidisse suri

Samantha pidas tugevat võitlust, kuid suri pärast sünnitust. Temast jäi maha abikaasa ja neli last. John räägib oma lugu seetõttu, et juhtida inimeste tähelepanu vaktsineerimise vajadusele. Mees ütleb, et kui kasvõi üks inimene seda lugu lugedes ennast vaktsineerib, on see suur asi.