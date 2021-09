Kuu algab Neitsi hooaja tormilistes tuultes – pragmaatiline energia kannab meid «Kõik on uus septembrikuus» loosungi all ning tahame ja jaksame oma elu korrastada. Me näeme praegu selgemalt, mis meie eludes töötab ja mis mitte, lihtsam on paika panna uusi rutiine ja struktuure.