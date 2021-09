VAESUSEST VAEVATUD ⟩ Aafrika vanaemad on sunnitud lapselaste ellujäämiseks narkootikume kasvatama

The Guardiani andmetel on paljud Lõuna-Aafrika lapsed orvud, kuna nende vanemad on AIDS-i epideemia ohvrid. Seega peavad vanavanemate põlvkonnad lapselapsed omal jõul üles kasvatama. Eswatini vanade naiste üheks populaarsemaks rahateenimisviisiks on saanud kanepitootmine, niinimetatud Svaasimaa kuld.