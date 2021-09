KAS TÕESTI? ⟩ Uuringu järgi on Tallinn pea kõige rattasõbralikum linn maailmas

Uuringus vaadeldi näiteks, kui palju maksab ratta rentimine 24 tunniks ning ka muid faktoreid, mis tagavad ratturile hea sõidukogemuse. Tallinnas on selle uuringu järgi kõige rohkem rattateid (86 kilomeetrit) ühe elaniku kohta, jäädes alla vaid Timisoarale Rumeenias (89 km).

Kõige saastatumad linnad analüüsitutest olid Tais asuv Chiang Mai ja Iisraelis asuv Haifa, samas aga Helsingi, mis on ühtlasi üks kõige taskukohasemaid linnu ratta rentimiseks, oli aga kõige puhtama õhuga.

Ilmastiku poolest on aga kõige mugavam elu Sloveenia Ljubljana velomaanidel, seda just sügisel ja kevadel. Talvel tasuks aga vändata Küprosel Limassolis. Kui tahad vältida ülekuumenemist, tasub suund võtta Vilniusesse Leedus, kus suvel on keskmine temperatuur 17,7 soojakraadi.