NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Kultuurikatel ootab kohvisõpru, Narva ooperihuvilisi, head toitu saab õige mitmest paigast

Kui vaktsineerimist tõendav sertifikaat pole veel uus normaalsus sinu telefoniekraanil, siis palun uuri lisa vaktsineeri.ee ning pane aeg kirja. Mida rohkem meist on vaktsineeritud, seda vähema tõenäosusega jõuame ka sügisel ja talvel punkti, kus nädalavahetuseks ei saanud anda muid soovitusi, kui et püsi kodus.

Fotografiskas pannakse 3. septembriks üles uus näitus, Nick Brandti « See tühi maailm ». Fotograafi missioon on püüda kaadrisse olukordi ja hetki, mis on inimkonna tegevuse tõttu hävimisohus. Seekordse näituse teosed käsitlevad Aafrika eheda looduse kadumist inimese käe läbi.

Kultuuriretke Põhja-Tallinna on sobilik lõpetama minifestival TEHAS Põhjala tehases, kus astuvad üles mitmed koosseisud, sh Vaiko Eplik ja Eliit, ning on avatud ööturg.

Üle Eesti eri kohtades on alanud Nargenfestivali Pärdi päevad . Sel nädalavahetusel toimuvad kontserdid Haapsalus, Raplas, Kuressaares, Tallinnas ja Laulasmaal Arvo Pärdi keskuses. Narvas algavad ooperipäevad , kus ballett ja ooperimuusika on ühendatud ajaloolise tööstusarhitektuuriga. Hiiumaa kostitab kogu nädalavahetuse Sõru jazziga , kus saab kuulata nii kammerlikumaid koosseise kui ka jazzorkestri musitseerimist.

Õige mitmed paigad Eestis on sel nädalavahetusel toidu päralt. Saaremaal algab 11 päeva kestev Saaremaa Toidufestival, mille raames on põnevaid üritusi nagu Koogikontsert, Suur Turupäev, Kuressaare Tänavapiknik ja erilised õhtusöögid. Haapsalu kutsub Läänemaa maitsete gurmeeturule, kus päeva juhib tippkokk Angelica Udeküll. Peetakse kohaliku toidu turgu, kokaõpilased valmistavad kohalikust toodangust degustatsioonimenüü ning erilise tähelepanu all on teema, mida valmistada meie koduse Läänemere kalast. Tartumaal Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmes on sügislaat, millele annab vürtsi uhkete tõuloomade näitamine.