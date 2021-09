Arst ajas sassi rasedus- ja koroonatestid ning õnnitles sõpra

Sõbranna küsis seepeale, kuidas Phillips end tunneb. Inglanna vastas, et tal on kerge köha ja kurguvalu. Ta rõhutas veel, et oli viimase nädala jooksul tõepoolest rohkem väsinud, kuid ei tunne mingeid tõsiseid sümptomeid. Seejärel küsis sõbranna, kas Helen on testi tulemuse üle õnnelik.

Kummalisele küsimusele vastas Phillips: «Ei saa öelda, et ma just ekstaasis oleksin.» Siinkohal selgus lõpuks, et naised räägivad täiesti eri testidest. Phillips sai aru, et sõbranna pidas koroonaviiruse testi rasedustestiks. «Algul mõtlesin: «Oh jumal, ta on ju arst, kuidas see võimalik on!»»